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В КП «Харьковводоканал» – новый руководитель (фото)

Общество 16:22   23.10.2024
Виктория Яковенко
В КП «Харьковводоканал» – новый руководитель (фото) Фото: Харьковский горсовет

Исполняющим обязанности генерального директора КП «Харьковводоканал» назначили Владимира Шустова, сообщает пресс-служба горсовета.

Нового руководителя трудовому коллективу представил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак.

«В это сложное военное время перед предприятием продолжают стоять важные задачи обеспечения харьковчан непрерывными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения. Уверен в том, что под руководством Владимира Шустова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора КП «Харьковводоканал», предприятие продолжит стабильно работать, преодолевая все трудности», — сказал Новак.

новый руководитель КП "Харьковводоканал"
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, что ранее КП «Харьковводоканал» возглавлял Виталий Панов, которого на последней сессии назначили заместителем мэра Харькова – директором Департамента контроля.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполняющим обязанности генерального директора КП «Харьковводоканал» назначили Владимира Шустова, сообщает пресс-служба горсовета.".