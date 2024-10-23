В КП «Харьковводоканал» – новый руководитель (фото)

Исполняющим обязанности генерального директора КП «Харьковводоканал» назначили Владимира Шустова, сообщает пресс-служба горсовета.

Нового руководителя трудовому коллективу представил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак.

«В это сложное военное время перед предприятием продолжают стоять важные задачи обеспечения харьковчан непрерывными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения. Уверен в том, что под руководством Владимира Шустова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора КП «Харьковводоканал», предприятие продолжит стабильно работать, преодолевая все трудности», — сказал Новак.

Напомним, что ранее КП «Харьковводоканал» возглавлял Виталий Панов, которого на последней сессии назначили заместителем мэра Харькова – директором Департамента контроля.