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Вночі близько 0 С. Якою буде погода 9 листопада у Харкові та області

Погода 20:07   08.11.2024
Оксана Якушко
Вночі близько 0 С. Якою буде погода 9 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 9 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 6 – 8° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 9 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".