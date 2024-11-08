Вночі близько 0 С. Якою буде погода 9 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 9 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів.🌤
Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° тепла, вдень 4 – 9° тепла.
По місту: Без істотних опадів.🌤
Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 6 – 8° тепла.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 20:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 9 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".