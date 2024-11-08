Ночью около 0 С. Какой будет погода 9 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 9 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем 4 — 9° тепла.
По городу: Без осадков.🌤
Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем 6 — 8° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 20:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".