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Ночью около 0 С. Какой будет погода 9 ноября в Харькове и области

Погода 20:07   08.11.2024
Оксана Якушко
Ночью около 0 С. Какой будет погода 9 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 9 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем ​​4 — 9° тепла.

По городу: Без осадков.🌤
Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем ​​6 — 8° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".