Ситуація на дорогах в області: чи вплинув перший снігопад на рух авто

Щойно сніг почав засипати дороги – працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області розпочали очищення трас.

Для цього залучили:

– КДМ у роботі – 24 одиниці, у чергуванні – 3;

– навантажувачів у роботі – 13, у чергуванні – 3.

Також шляховики використали 453,4 тонни піщано-сольової суміші. А загалом очистили від снігу 478 кілометрів доріг.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

“Ще раз нагадуємо водіям про обережність та необхідність належним чином підготувати свій транспортний засіб до експлуатації в зимовий період, а також наголошуємо, що наразі фінансування зимового утримання істотно обмежене, тож, в першу чергу, увагу приділяємо автомобільним дорогам міжнародного та національного значення, а також логістичним маршрутам, що використовуються для військових потреб та евакуації населення”, – написали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області