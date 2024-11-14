Ситуація на дорогах в області: чи вплинув перший снігопад на рух авто
Щойно сніг почав засипати дороги – працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області розпочали очищення трас.
Для цього залучили:
– КДМ у роботі – 24 одиниці, у чергуванні – 3;
– навантажувачів у роботі – 13, у чергуванні – 3.
Також шляховики використали 453,4 тонни піщано-сольової суміші. А загалом очистили від снігу 478 кілометрів доріг.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
“Ще раз нагадуємо водіям про обережність та необхідність належним чином підготувати свій транспортний засіб до експлуатації в зимовий період, а також наголошуємо, що наразі фінансування зимового утримання істотно обмежене, тож, в першу чергу, увагу приділяємо автомобільним дорогам міжнародного та національного значення, а також логістичним маршрутам, що використовуються для військових потреб та евакуації населення”, – написали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дороги, сніг, снегопад, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 09:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щойно сніг почав засипати дороги – працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області розпочали очищення трас.".