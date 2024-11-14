Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Ситуація на дорогах в області: чи вплинув перший снігопад на рух авто

Суспільство 09:37   14.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ситуація на дорогах в області: чи вплинув перший снігопад на рух авто Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Щойно сніг почав засипати дороги – працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області розпочали очищення трас.

Для цього залучили:

– КДМ у роботі – 24 одиниці, у чергуванні – 3;
– навантажувачів у роботі – 13, у чергуванні – 3.

Також шляховики використали 453,4 тонни піщано-сольової суміші. А загалом очистили від снігу 478 кілометрів доріг.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

“Ще раз нагадуємо водіям про обережність та необхідність належним чином підготувати свій транспортний засіб до експлуатації в зимовий період, а також наголошуємо, що наразі фінансування зимового утримання істотно обмежене, тож, в першу чергу, увагу приділяємо автомобільним дорогам міжнародного та національного значення, а також логістичним маршрутам, що використовуються для військових потреб та евакуації населення”, – написали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Читайте також: Справжня зимова казка: Харків засніжило (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Працював із коханою: Ексспівробітника ТЦК підозрюють у допомозі ухилянтам
Працював із коханою: Ексспівробітника ТЦК підозрюють у допомозі ухилянтам
14.11.2024, 10:45
Магазин квітів і концерти: який бізнес хочуть створити військові в Харкові
Магазин квітів і концерти: який бізнес хочуть створити військові в Харкові
14.11.2024, 10:55
Терехов: РФ використовує Харків як місто для випробування нової зброї (відео)
Терехов: РФ використовує Харків як місто для випробування нової зброї (відео)
14.11.2024, 10:19
Новини Харкова — головне за 14.11: нічні вибухи у Харкові, постраждалі
Новини Харкова — головне за 14.11: нічні вибухи у Харкові, постраждалі
14.11.2024, 09:13
Тулсі Габбард, котра “виявила” біолабораторії України, очолить розвідку Трампа
Тулсі Габбард, котра “виявила” біолабораторії України, очолить розвідку Трампа
14.11.2024, 09:51
Шестеро поранених, пошкоджені будинки: наслідки ударів РФ по Харківщині
Шестеро поранених, пошкоджені будинки: наслідки ударів РФ по Харківщині
14.11.2024, 09:08

Новини за темою:

15:04
Підрядник, який ремонтував дороги на Харківщині, втік в РФ – прокуратура
12:32
Мільярд гривень заощадять на утриманні доріг Харківщини внаслідок торгів – ХАЦ
18:28
Зміни в русі – в Ізюмі на Харківщині ремонтуватимуть тимчасову переправу
12:00
Наказував знищувати мости на Харківщині: полковнику з РФ оголосили підозру
11:28
Понад 20 п’яних водіїв піймали на Харківщини за добу: копи показали «драгери»

Ви читали новину: «Ситуація на дорогах в області: чи вплинув перший снігопад на рух авто»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 09:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щойно сніг почав засипати дороги – працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області розпочали очищення трас.".