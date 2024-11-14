Ситуация на дорогах в области: повлиял ли первый снегопад на движение авто
Как только снег начал засыпать дороги – работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области приступили очистке трасс.
Для этого было задействовано:
— КДМ в работе – 24 единицы, в дежурстве – 3;
— погрузчиков в работе – 13, в дежурстве – 3.
Также дорожники использовали 453,4 тонны песчано-солевой смеси. А всего очистили от снега 478 километров дорог.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
«Еще раз напоминаем водителям об осторожности и необходимости должным образом подготовить свое транспортное средство к эксплуатации в зимний период, а также подчеркиваем, что финансирование зимнего содержания существенно ограничено, поэтому, в первую очередь, внимание уделяем автомобильным дорогам международного и национального значения, а также логистическим маршрутам, которые используются для военных нужд и эвакуации населения», – написали в Службе восстановления и развития инфраструктуры.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дороги, сніг, снегопад, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 09:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как только снег начал засыпать дороги – работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области приступили очистке трасс.".