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Ситуация на дорогах в области: повлиял ли первый снегопад на движение авто

Общество 09:37   14.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ситуация на дорогах в области: повлиял ли первый снегопад на движение авто Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Как только снег начал засыпать дороги – работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области приступили очистке трасс.

Для этого было задействовано:
— КДМ в работе – 24 единицы, в дежурстве – 3;
— погрузчиков в работе – 13, в дежурстве – 3.

Также дорожники использовали 453,4 тонны песчано-солевой смеси. А всего очистили от снега 478 километров дорог.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

«Еще раз напоминаем водителям об осторожности и необходимости должным образом подготовить свое транспортное средство к эксплуатации в зимний период, а также подчеркиваем, что финансирование зимнего содержания существенно ограничено, поэтому, в первую очередь, внимание уделяем автомобильным дорогам международного и национального значения, а также логистическим маршрутам, которые используются для военных нужд и эвакуации населения», – написали в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 09:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как только снег начал засыпать дороги – работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области приступили очистке трасс.".