Рік у розшуку: як ексдиректор лісгоспу Сиса з’являється на судових слуханнях

Рік тому Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила: апеляційна палата ВАКС оголосила у міжнародний розшук Віктора Сису.

Попри міжнародний розшук, з колишнім директором ДП “Гутянський лісгосп” обвинувачі регулярно “зустрічаються” онлайн – на судових засіданнях. Це підтвердили МГ “Об’єктив” у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. На засідання у своїх різноманітних справах засуджений за хабар утікач Сиса підключається в режимі відеоконференції.

Наразі Харківська обласна прокуратура підтримує публічне обвинувачення стосовно фігуранта (колишнього керівника ДП “Гутянське лісове господарство”) у двох кримінальних провадженнях.

Перший обвинувальний акт – за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). За версією слідства, колишній директор лісгоспу допустив, що у Володимирському лісництві ДП “Гутянське лісове господарство” невстановлені особи протягом 2019 року незаконно порубали та вивезли понад 200 дубів на суму майже 4,2 млн грн. Обвинуваченого оголосили в національний розшук, тому судовий розгляд зупинили.

Також Сису обвинувачують у незаконній порубці дерев. У цій справі обвинувачі доводять, що він, маючи у власності виробничі потужності для обробки деревини та налагоджені канали її реалізації, створив на території Богодухівського району злочинну групу, яка займалася систематичною незаконною вирубкою цінних порід дерев та їх подальшим постачанням на перероблення. Порубка лісу йшла у промислових масштабах з використанням вантажних автомобілів, обладнаних маніпуляторами.

“Обвинувальний акт розглядають у Богодухівському райсуді Харківської області. Обвинувачений бере участь у судовому розгляді в режимі відеоконференції. Де він перебуває, прокуратурі не відомо, оскільки запобіжний захід не передбачає, щоб обвинувачений перебував під охороною”, – розповів МГ “Об’єктив” речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

У розшук Сису подали за іншою справою – єдиною, де одіозний лісничий наразі отримав обвинувальний вирок. ВАКС засудив його до 5,5 року позбавлення волі за спробу підкупити детектив НАБУ. Проте ексдиректор лісгоспу подав апеляцію. На час, який відвели на її розгляд, засудженому передбачили запобіжний захід у вигляді застави. Але він зник. Заставу в розмірі майже 5 млн грн передали в дохід держави.

Нагадаємо, Сиса став “національною знаменитістю” у липні 2019 року. Тоді йому “під камери” особисто зателефонував новообраний президент Володимир Зеленський. Він проводив у Харкові нараду, присвячену незаконному вирубуванню лісів. Учасники наради назвали Сису як людину, яка причетна до незаконних лісозаготівель. При цьому його на зустрічі з президентом не було. Тоді Зеленський набрав лісничого та запропонував зустрітися в Офісі президента. Уже 30 жовтня 2019 року детективи НАБУ затримали директора Гутянського лісгоспу при спробі дати хабар у $100 тис. старшому детективу антикорупційного бюро – за закриття кримінального провадження проти себе.