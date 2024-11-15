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Год в розыске: как экс-директор лесхоза Сыса появляется на судебных слушаниях

Общество 11:24   15.11.2024
Оксана Якушко
Год в розыске: как экс-директор лесхоза Сыса появляется на судебных слушаниях

Год назад Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила: апелляционная палата ВАКС объявила в международный розыск Виктора Сысу.

Несмотря на международный розыск, с бывшим директором ГП «Гутянский лесхоз» обвинители регулярно «встречаются» онлайн – на судебных заседаниях. Это подтвердили МГ «Объектив» в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. На заседания по своим разнообразным делам осужденный за взятку беглец Сыса подключается в режиме видеоконференции.

Харьковская областная прокуратура поддерживает публичное обвинение в отношении фигуранта в двух уголовных производствах. Первый обвинительный акт – по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). По версии следствия, бывший директор лесхоза допустил, что во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленные лица в течение 2019 года незаконно вырубили и вывезли более 200 дубов на сумму почти 4,2 млн грн. Обвиняемого объявили в национальный розыск, поэтому судебное разбирательство приостановили.

Также Сысу обвиняют в незаконной порубке деревьев. По этому делу обвинители доказывают, что, имея в собственности производственные мощности для обработки древесины и отлаженные каналы ее реализации, он создал на территории Богодуховского района преступную группу, которая занималась систематической незаконной вырубкой ценных пород деревьев и их последующей поставкой на переработку. Рубка леса шла в промышленных масштабах с использованием грузовых автомобилей, оборудованных манипуляторами.

«Обвинительный акт рассматривают в Богодуховском райсуде Харьковской области. Обвиняемый участвует в судебном разбирательстве в режиме видеоконференции. Где он находится, прокуратуре неизвестно, поскольку мера пресечения не предусматривает, чтобы обвиняемый находился под охраной», — рассказал МГ «Объектив» спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В розыск Сысу подали по другому делу — единственному, где одиозный лесничий на данный момент получил обвинительный приговор. ВАКС приговорил его к 5,5 года лишения свободы за попытку подкупить детектива НАБУ. Однако экс-директор лесхоза подал апелляцию. На время, которое отвели на ее рассмотрение, осужденному предусмотрели меру пресечения в виде залога. Но он скрылся. Залог в размере почти 5 млн грн передали в доход государства.

Напомним, Сыса стал «национальной знаменитостью» в июле 2019 года. Тогда ему «под камеры» лично позвонил по телефону новоизбранный президент Владимир Зеленский. Он проводил в Харькове совещание, посвященное незаконным вырубкам лесов. Участники совещания назвали Сысу как человека, причастного к незаконным лесозаготовкам. При этом его самого на встрече с президентом не было. Тогда Зеленский набрал лесничего и предложил встретиться в Офисе президента. Уже 30 октября 2019-го детективы НАБУ задержали директора Гутянского лесхоза при попытке дать взятку в $100 тыс. старшему детективу антикоррупционного бюро — за закрытие уголовного производства против себя.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Год назад Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила: апелляционная палата ВАКС объявила в международный розыск Виктора Сысу".