Віддали частину заказника під сільське господарство: землі повернули державі
У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що повернули у державну власність землі, які належать заказнику в Ізюмському районі.
Йдеться про заповідник “Куплеватське” – він розташований у Барвінківській громаді Ізюмського району. Як пояснили у прокуратурі, заказник входить до складу природно-заповідного фонду України. І його охороною має займатися землевласник. В даному випадку – сільський голова Мечебилівської сільради.
“Однак, незважаючи на це, наказом Головного управління Держгеокадастру у Харківській області у вересні 2018 року фізичній особі передано земельну ділянку площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства. Ця ділянка розташована у межах заказника“, – пояснили у прокуратурі.
У результаті суд підтримав позов прокуратури та повернув землі в державну власність.
Читайте також: Пішли з дитячого свята в метро: копи знайшли в Харкові зниклих братів
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: земли, прокуроры, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Віддали частину заказника під сільське господарство: землі повернули державі»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 09:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що повернули у державну власність землі, які належать заказнику в Ізюмському районі.".