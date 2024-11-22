Віддали частину заказника під сільське господарство: землі повернули державі

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що повернули у державну власність землі, які належать заказнику в Ізюмському районі.

Йдеться про заповідник “Куплеватське” – він розташований у Барвінківській громаді Ізюмського району. Як пояснили у прокуратурі, заказник входить до складу природно-заповідного фонду України. І його охороною має займатися землевласник. В даному випадку – сільський голова Мечебилівської сільради.

“Однак, незважаючи на це, наказом Головного управління Держгеокадастру у Харківській області у вересні 2018 року фізичній особі передано земельну ділянку площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства. Ця ділянка розташована у межах заказника“, – пояснили у прокуратурі.

У результаті суд підтримав позов прокуратури та повернув землі в державну власність.