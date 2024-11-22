Отдали часть заказника под сельское хозяйство: земли уже вернули государству
В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что смогли вернуть в государственную собственность земли, которые относятся к заказнику в Изюмском районе.
Речь идет о заказнике «Куплеватское» – он расположен в Барвенковской громаде Изюмского района. Как объяснили в прокуратуре, заказник входит в состав природно-заповедного фонда Украины. И его охраной должен заниматься землевладелец. В данном случае – сельской голова Мечебиловского сельсовета.
«Однако, несмотря на это, указом Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области в сентябре 2018 физическому лицу передан земельный участок площадью 2 га из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности для ведения личного сельского хозяйства. В то же время, законодательством предусмотрено, что земли природно-заповедного фонда не могут передаваться в частную собственность», – объяснили в прокуратуре.
В результате суд поддержал иск прокуратуры и вернул земли в государственную собственность.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: земли, прокуроры, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 09:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что смогли вернуть в государственную собственность земли, которые относятся к заказнику в Изюмском районе.".