Ледь не зарубав сокирою покупця на Харківщині: чоловік «сяде» на 8 років
У гучній справі – про напад із сокирою, що сталася в одному з магазинів Лозової, суд поставив крапку. 36-річний чоловік отримав вирок.
5 січня торік конфлікт у магазині ледь не завершився вбивством. Як нагадали у Харківській обласній прокуратурі, між двома чоловіками виникла суперечка, під час якої один з них образливо висловився на адресу іншого. Фігурант через образу вибіг із магазину та повернувся з сокирою. Момент сварки та подальшої бійки зафільмувала камера спостереження в магазині.
Відео: Харківська обласна прокуратура
«Він напав на свого «кривдника» і став бити його сокирою — зав’язалась бійка. На крики і вимоги продавчинь магазину та інших присутніх припинити чоловік не реагував. Покупці, які знаходились у приміщенні, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження», – додали у прокуратурі.
На суд чоловік очікував у СІЗО. Він свою вину не визнав і зазначив, що не мав наміру позбавляти потерпілого життя, а хотів лише налякати його, зазначили правоохоронці.
Лозівчанина визнали винним в замаху на умисне вбивство. Він проведе у тюрмі 8 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У гучній справі – про напад із сокирою, що сталася в одному з магазинів Лозової, суд поставив крапку. 36-річний чоловік отримав вирок.".