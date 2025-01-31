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Ледь не зарубав сокирою покупця на Харківщині: чоловік «сяде» на 8 років

Суспільство 15:52   31.01.2025
Вікторія Яковенко
Ледь не зарубав сокирою покупця на Харківщині: чоловік «сяде» на 8 років Фото: Харківська обласна прокуратура

У гучній справі – про напад із сокирою, що сталася в одному з магазинів Лозової, суд поставив крапку. 36-річний чоловік отримав вирок.

5 січня торік конфлікт у магазині ледь не завершився вбивством. Як нагадали у Харківській обласній прокуратурі, між двома чоловіками виникла суперечка, під час якої один з них образливо висловився на адресу іншого. Фігурант через образу вибіг із магазину та повернувся з сокирою. Момент сварки та подальшої бійки зафільмувала камера спостереження в магазині.

Відео: Харківська обласна прокуратура

«Він напав на свого «кривдника» і став бити його сокирою — зав’язалась бійка. На крики і вимоги продавчинь магазину та інших присутніх припинити чоловік не реагував. Покупці, які знаходились у приміщенні, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження», – додали у прокуратурі.

На суд чоловік очікував у СІЗО. Він свою вину не визнав і зазначив, що не мав наміру позбавляти потерпілого життя, а хотів лише налякати його, зазначили правоохоронці.

Лозівчанина визнали винним в замаху на умисне вбивство. Він проведе у тюрмі 8 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У гучній справі – про напад із сокирою, що сталася в одному з магазинів Лозової, суд поставив крапку. 36-річний чоловік отримав вирок.".