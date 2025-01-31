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Чуть не зарубил топором покупателя на Харьковщине: мужчина «сядет» на 8 лет

Общество 15:52   31.01.2025
Виктория Яковенко
Чуть не зарубил топором покупателя на Харьковщине: мужчина «сядет» на 8 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

В громком деле — о нападении с топором, произошедшем в одном из магазинов в Лозовой, суд поставил точку. 36-летний мужчина получил приговор.

5 января в прошлом году конфликт в магазине чуть не завершился убийством. Как напомнили в Харьковской областной прокуратуре, между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которого один из них оскорбительно высказался в адрес другого. Фигурант из-за обиды выбежал из магазина и вернулся с топором. Момент ссоры и последующей потасовки сняла камера наблюдения в магазине.

Видео: Харьковская областная прокуратура

«Он напал на своего «обидчика» и стал избивать его топором — завязалась потасовка. На крики и требования продавцов магазина и других собравшихся прекратить мужчина не реагировал. Покупатели, которые находились в помещении, смогли отобрать у нападающего топор и вывели его наружу, спасли таким образом жизнь потерпевшему, получившему телесные повреждения», — добавили в прокуратуре.

Суда мужчина ожидал в СИЗО. Он свою вину не признал и отметил, что не собирался лишать потерпевшего жизни, а хотел только испугать его, отметили правоохранители.

Лозовчанина признали виновным в покушении на умышленное убийство. Он проведет в тюрьме 8 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 15:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В громком деле — о нападении с топором, произошедшем в одном из магазинов в Лозовой, суд поставил точку. 36-летний мужчина получил приговор.".