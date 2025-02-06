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Як озимі на Харківщині пережили аномальний січень

Суспільство 17:51   06.02.2025
Оксана Якушко
Як озимі на Харківщині пережили аномальний січень

Попри складну ситуацію на Харківщині, аграрії продовжують вирощувати зернові культури, повідомила ХОВА.

Під урожай 2025 року озимими культурами засіяли 324,8 тис. га, зокрема:

⁃ озима пшениця – 320,9 тис. га;

⁃ озимий ячмінь – 2,3 тис. га;

⁃ озиме жито – 1,6 тис. га.

Також фермери посіяли озимий ріпак на площі 5,4 тис. га.

Ці показники на 10% більші, ніж торік. Аномально тепла зима не вплинула на стан озимих культур. Погодні умови протягом третьої декади січня були сприятливими для зимівлі озимих, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. Але підіб’ють підсумки щодо стану озимих аграрії вже навесні.

У 2025 рік є програми державної підтримки для аграріїв по напрямках:

⁃ Доступні кредити «5-7-9%»;

⁃ Гранти для виробництва переробної промисловості;

⁃ Гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;

⁃ Гранти для створення або розвитку тепличного господарства;

⁃ Компенсація за розмінування сільськогосподарських земель;

⁃ Бюджетні субсидії на 1 гектар та дотація тваринництву тощо.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 17:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри складну ситуацію на Харківщині, аграрії продовжують вирощувати зернові культури, повідомила ХОВА.".