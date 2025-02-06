Как озимые в Харьковской области пережили аномальный январь

Несмотря на сложную ситуацию в Харьковской области, аграрии продолжают выращивать зерновые культуры, сообщила ХОВА.

Под урожай 2025 озимыми культурами засеяли 324,8 тыс. га, в частности:

⁃ озимая пшеница – 320,9 тыс. га;

⁃ озимый ячмень – 2,3 тыс. га;

⁃ озимая рожь – 1,6 тыс. га.

Также фермеры посеяли озимый рапс на площади 5,4 тыс. га.

Эти показатели на 10% больше, чем в прошлом году. Аномально тёплая зима не повлияла на состояние озимых культур. Погодные условия в течение третьей декады января были благоприятны для зимовки озимых, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии. Но подведут итоги по состоянию озимых аграрии уже весной.

В 2025 году есть программы государственной поддержки для аграриев по направлениям:

⁃ Доступные кредиты «5-7-9%»;

⁃ Гранты для производства перерабатывающей промышленности;

⁃ Гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства;

⁃ Гранты для создания или развития тепличного хозяйства;

⁃ Компенсация за разминирование сельскохозяйственных земель;

⁃ Бюджетные субсидии на 1 гектар и дотация животноводству.