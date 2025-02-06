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Как озимые в Харьковской области пережили аномальный январь

Общество 17:51   06.02.2025
Оксана Якушко
Как озимые в Харьковской области пережили аномальный январь Фото: ХОВА

Несмотря на сложную ситуацию в Харьковской области, аграрии продолжают выращивать зерновые культуры, сообщила ХОВА.

Под урожай 2025 озимыми культурами засеяли 324,8 тыс. га, в частности:
⁃ озимая пшеница – 320,9 тыс. га;
⁃ озимый ячмень – 2,3 тыс. га;
⁃ озимая рожь – 1,6 тыс. га.

Также фермеры посеяли озимый рапс на площади 5,4 тыс. га.

Эти показатели на 10% больше, чем в прошлом году. Аномально тёплая зима не повлияла на состояние озимых культур. Погодные условия в течение третьей декады января были благоприятны для зимовки озимых, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии. Но подведут итоги по состоянию озимых аграрии уже весной.

В 2025 году есть программы государственной поддержки для аграриев по направлениям:

⁃ Доступные кредиты «5-7-9%»;
⁃ Гранты для производства перерабатывающей промышленности;
⁃ Гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства;
⁃ Гранты для создания или развития тепличного хозяйства;
⁃ Компенсация за разминирование сельскохозяйственных земель;
⁃ Бюджетные субсидии на 1 гектар и дотация животноводству.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 17:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на сложную ситуацию в Харьковской области, аграрии продолжают выращивать зерновые культуры, сообщила ХОВА.".