Как озимые в Харьковской области пережили аномальный январь
Несмотря на сложную ситуацию в Харьковской области, аграрии продолжают выращивать зерновые культуры, сообщила ХОВА.
Под урожай 2025 озимыми культурами засеяли 324,8 тыс. га, в частности:
⁃ озимая пшеница – 320,9 тыс. га;
⁃ озимый ячмень – 2,3 тыс. га;
⁃ озимая рожь – 1,6 тыс. га.
Также фермеры посеяли озимый рапс на площади 5,4 тыс. га.
Эти показатели на 10% больше, чем в прошлом году. Аномально тёплая зима не повлияла на состояние озимых культур. Погодные условия в течение третьей декады января были благоприятны для зимовки озимых, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии. Но подведут итоги по состоянию озимых аграрии уже весной.
В 2025 году есть программы государственной поддержки для аграриев по направлениям:
⁃ Доступные кредиты «5-7-9%»;
⁃ Гранты для производства перерабатывающей промышленности;
⁃ Гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства;
⁃ Гранты для создания или развития тепличного хозяйства;
⁃ Компенсация за разминирование сельскохозяйственных земель;
⁃ Бюджетные субсидии на 1 гектар и дотация животноводству.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: озимые, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на сложную ситуацию в Харьковской области, аграрии продолжают выращивать зерновые культуры, сообщила ХОВА.".