ГШ: ворог не атакував на Харківському напрямку, на Куп’янському – йдуть бої
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти активних дій не проводили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував позиції СОУ. Зокрема, поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове. Три бої тривають до цього часу.
«Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 74 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти активних дій не проводили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".