ГШ: ворог не атакував на Харківському напрямку, на Куп’янському – йдуть бої

На Харківському напрямку окупанти активних дій не проводили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував позиції СОУ. Зокрема, поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове. Три бої тривають до цього часу.

«Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 74 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках», – зазначили у Генштабі.