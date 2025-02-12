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ГШ: ворог не атакував на Харківському напрямку, на Куп’янському – йдуть бої

Фронт 16:49   12.02.2025
Вікторія Яковенко
ГШ: ворог не атакував на Харківському напрямку, на Куп’янському – йдуть бої Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти активних дій не проводили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував позиції СОУ. Зокрема, поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове. Три бої тривають до цього часу.

«Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 74 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 16:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти активних дій не проводили, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".