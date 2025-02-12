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ГШ: враг не атаковал на Харьковском направлении, на Купянском – идут три боя

Фронт 16:49   12.02.2025
Виктория Яковенко
ГШ: враг не атаковал на Харьковском направлении, на Купянском – идут три боя Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты активных действий не проводили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник пять раз атаковал позиции СОУ. В частности, вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Новоселка, Песчаное и Загрызово. Три боя длятся до сих пор.

«Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. На данный момент враг 74 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты активных действий не проводили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".