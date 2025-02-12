ГШ: враг не атаковал на Харьковском направлении, на Купянском – идут три боя
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты активных действий не проводили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении противник пять раз атаковал позиции СОУ. В частности, вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Новоселка, Песчаное и Загрызово. Три боя длятся до сих пор.
«Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. На данный момент враг 74 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты активных действий не проводили, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".