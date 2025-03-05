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Ексочільнику Держгеокадастру на Харківщині «світить» тюрма: подробиці

Суспільство 14:45   05.03.2025
Вікторія Яковенко
Ексочільнику Держгеокадастру на Харківщині «світить» тюрма: подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали у суд справу щодо незаконної передачі земель заказника «Куплеватське» на Харківщині, де проживають рідкісні птахи, занесені до Європейського Червоного списку.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що чинний на той момент в. о. начальника ГУ Держгеокадастру в Харківській області незаконно затвердив технічну документацію із землеустрою на 4 га землі.

«Тим самим посприяв їх вибуттю з державної власності та подальшій передачі двом громадянам. Вказані земельні ділянки розташовані на території орнітологічного заказника «Куплеватське» на Ізюмщині та є землями природно-заповідного фонду», – зазначили правоохоронці.

Потім, додали у прокуратурі, землі перейшли вже в оренду до двох місцевих фермерів, які провадили там сільськогосподарську діяльність.

«Державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 300 тисяч гривень», – заявили правоохоронці.

Експосадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує до шести років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали у суд справу щодо незаконної передачі земель заказника «Куплеватське» на Харківщині, де проживають рідкісні птахи, занесені до Європейського Червоного списку".