Ексочільнику Держгеокадастру на Харківщині «світить» тюрма: подробиці

Правоохоронці передали у суд справу щодо незаконної передачі земель заказника «Куплеватське» на Харківщині, де проживають рідкісні птахи, занесені до Європейського Червоного списку.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що чинний на той момент в. о. начальника ГУ Держгеокадастру в Харківській області незаконно затвердив технічну документацію із землеустрою на 4 га землі.

«Тим самим посприяв їх вибуттю з державної власності та подальшій передачі двом громадянам. Вказані земельні ділянки розташовані на території орнітологічного заказника «Куплеватське» на Ізюмщині та є землями природно-заповідного фонду», – зазначили правоохоронці.

Потім, додали у прокуратурі, землі перейшли вже в оренду до двох місцевих фермерів, які провадили там сільськогосподарську діяльність.

«Державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 300 тисяч гривень», – заявили правоохоронці.

Експосадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує до шести років тюрми.