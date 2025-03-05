Экс-главе Госгеокадастра на Харьковщине «светит» тюрьма: подробности
Правоохранители передали в суд дело о незаконной передаче земель заказника «Куплеватское» на Харьковщине, где проживают редкие птицы, занесенные в Европейский Красный список.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что действующий на тот момент и. о. начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области незаконно утвердил техническую документацию по землеустройству на 4 га земли.
«Тем самым поспособствовал их выбытию из государственной собственности и последующей передаче двум гражданам. Указанные земельные участки расположены на территории орнитологического заказника «Куплеватское» на Изюмщине и являются землями природно-заповедного фонда», — отметили правоохранители.
Затем, добавили в прокуратуре, земли уже перешли в аренду к двум местным фермерам, которые осуществляли там сельскохозяйственную деятельность.
«Государству причинен материальный ущерб на сумму более 300 тысяч гривен», — заявили правоохранители.
Экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УКУ).
Если вину докажут, ему грозит до шести лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заказник, земли, птицы, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело о незаконной передаче земель заказника «Куплеватское» на Харьковщине, где проживают редкие птицы, занесенные в Европейский Красный список.".