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Экс-главе Госгеокадастра на Харьковщине «светит» тюрьма: подробности

Общество 14:45   05.03.2025
Виктория Яковенко
Экс-главе Госгеокадастра на Харьковщине «светит» тюрьма: подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело о незаконной передаче земель заказника «Куплеватское» на Харьковщине, где проживают редкие птицы, занесенные в Европейский Красный список.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что действующий на тот момент и. о. начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области незаконно утвердил техническую документацию по землеустройству на 4 га земли.

«Тем самым поспособствовал их выбытию из государственной собственности и последующей передаче двум гражданам. Указанные земельные участки расположены на территории орнитологического заказника «Куплеватское» на Изюмщине и являются землями природно-заповедного фонда», — отметили правоохранители.

Затем, добавили в прокуратуре, земли уже перешли в аренду к двум местным фермерам, которые осуществляли там сельскохозяйственную деятельность.

«Государству причинен материальный ущерб на сумму более 300 тысяч гривен», — заявили правоохранители.

Экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УКУ).

Если вину докажут, ему грозит до шести лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело о незаконной передаче земель заказника «Куплеватское» на Харьковщине, где проживают редкие птицы, занесенные в Европейский Красный список.".