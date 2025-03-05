За добу СОУ ліквідували 72 військових РФ та 68 одиниць техніки ворога

Про бої на півночі області, бої та втрати ворога поінформували в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти завдали 3 авіаційних ударів із застосуванням 6 КАБів, задіяли 67 дронів-камікадзе, також здійснили 407 обстрілів позицій захисників України. Дві спроби ворога атакувати в районі Вовчанська успішно відбито. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили в ОТУВ “Харків”.

За добу СОУ ліквідували 72 військових РФ, 34 з них – убиті. Крім того, українські захисники знищили 68 одиниць озброєння та спецтехніки: дві артсистеми, авто, 56 БпЛА, а також 68 укриттів для особового складу.