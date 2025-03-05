За сутки СОУ ликвидировали 72 военных РФ и 68 единиц техники врага
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на севере области, боях и потерях врага проинформировали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 авиационных удара с применением 6 КАБов, задействовали 67 дронов-камикадзе, также совершили 407 обстрелов позиций защитников Украины. Две попытки врага атаковать в районе Волчанск успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ОТГВ «Харьков».
За сутки СОУ ликвидировали 72 военных РФ, 34 из них – убиты. Кроме того, украинские защитники уничтожили 68 единиц вооружения и спецтехники: две артсистемы, авто, 56 БпЛА, а также 68 укрытий для личного состава.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 10:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на севере области, боях и потерях врага проинформировали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".