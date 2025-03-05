За сутки СОУ ликвидировали 72 военных РФ и 68 единиц техники врага

О боях на севере области, боях и потерях врага проинформировали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 авиационных удара с применением 6 КАБов, задействовали 67 дронов-камикадзе, также совершили 407 обстрелов позиций защитников Украины. Две попытки врага атаковать в районе Волчанск успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ОТГВ «Харьков».

За сутки СОУ ликвидировали 72 военных РФ, 34 из них – убиты. Кроме того, украинские защитники уничтожили 68 единиц вооружения и спецтехники: две артсистемы, авто, 56 БпЛА, а также 68 укрытий для личного состава.