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Росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:31   12.03.2025
Оксана Якушко
Росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському, Краматорському та Наддніпрянському напрямах росіяни сьогодні не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.

Шість разів росіяни штурмували позиції українських захисників на Куп’янському напрямку, біля сіл Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове, один бій триває досі.

Командир підрозділу «Terra» 3-ї штурмової бригади ЗСУ, що воює у Харківській області, Микола Волохов в ефірі нацмарафону повідомив, як погода вплинула на ситуацію на фронті.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 17:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському, Краматорському та Наддніпрянському напрямах росіяни сьогодні не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.".