Росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському, Краматорському та Наддніпрянському напрямах росіяни сьогодні не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.

Шість разів росіяни штурмували позиції українських захисників на Куп’янському напрямку, біля сіл Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове, один бій триває досі.

Командир підрозділу «Terra» 3-ї штурмової бригади ЗСУ, що воює у Харківській області, Микола Волохов в ефірі нацмарафону повідомив, як погода вплинула на ситуацію на фронті.