Россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском, Краматорском и Приднепровском направлениях россияне сегодня не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.
Шесть раз россияне штурмовали позиции украинских защитников на Купянском направлении, возле сел Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.
Один бой продолжается до сих пор.
Командир подразделения «Terra» 3-й штурмовой бригады ВСУ, воюющей в Харьковской области, Николай Волохов в эфире нацмарафона сообщил, как погода повлияла на ситуацию на фронте.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 17:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском, Краматорском и Приднепровском направлениях россияне сегодня не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.".