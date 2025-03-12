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Россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 17:31   12.03.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском, Краматорском и Приднепровском направлениях россияне сегодня не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.

Шесть раз россияне штурмовали позиции украинских защитников на Купянском направлении, возле сел Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

Один бой продолжается до сих пор.

Командир подразделения «Terra» 3-й штурмовой бригады ВСУ, воюющей в Харьковской области, Николай Волохов в эфире нацмарафона сообщил, как погода повлияла на ситуацию на фронте.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 17:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском, Краматорском и Приднепровском направлениях россияне сегодня не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.".