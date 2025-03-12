Россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском, Краматорском и Приднепровском направлениях россияне сегодня не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.

Шесть раз россияне штурмовали позиции украинских защитников на Купянском направлении, возле сел Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

Один бой продолжается до сих пор.

Командир подразделения «Terra» 3-й штурмовой бригады ВСУ, воюющей в Харьковской области, Николай Волохов в эфире нацмарафона сообщил, как погода повлияла на ситуацию на фронте.