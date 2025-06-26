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Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:37   26.06.2025
Оксана Якушко
Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Три бої тривають на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції українських захисників біля сіл Глибоке, Зибине, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.

Чотири рази росіяни атакували позиції українських військ на Куп’янському напрямку біля сіл Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, один бій ще триває.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 11 разів біля населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб та в напрямку Ольгівки Харківської області. Сили оборони зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед, два бої ще тривають.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 17:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три бої тривають на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".