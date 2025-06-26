Live
  • Чт 26.06.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.66
  • EUR 48.32

Где сейчас продолжаются бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 17:37   26.06.2025
Оксана Якушко
Где сейчас продолжаются бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Три боя продолжаются на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз атаковали позиции украинских защитников возле сел Глубокое, Зыбино, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

Четыре раза россияне атаковали позиции украинских войск на Купянском направлении возле сел Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленой Рощи, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз возле населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб и в направлении Ольговки Харьковской области. Силы обороны остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед, два боя еще продолжаются.

Читайте также: Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
26.06.2025, 10:15
«Результат мы уже увидели» — Терехов о перечислении средств на ПВО Харькова 📹
«Результат мы уже увидели» — Терехов о перечислении средств на ПВО Харькова 📹
25.06.2025, 22:12
Невероятное астрономическое зрелище можно увидеть в Харькове сегодня ночью
Невероятное астрономическое зрелище можно увидеть в Харькове сегодня ночью
26.06.2025, 19:38
Государственный флаг приспустили в Харькове
Государственный флаг приспустили в Харькове
26.06.2025, 17:54
В Харькове за ночь может быть уничтожено 500 рабочих мест — Чумак
В Харькове за ночь может быть уничтожено 500 рабочих мест — Чумак
26.06.2025, 20:52
Мужчину, продававшего водительские права без экзамена, задержали в Харькове
Мужчину, продававшего водительские права без экзамена, задержали в Харькове
26.06.2025, 21:48

Новости по теме:

17:20
Штурмы, удары КАБами и ракетами: Генштаб — как проходят сутки на Харьковщине
16:45
Враг бил по Харьковщине из авиации, было восемь атак: данные Генштаба на 16:00
16:48
Бой идет в районе Двуречной на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
16:47
На Харьковщине продолжаются три атаки: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
16:48
Где атаковала армия РФ на Харьковщине сегодня: Генштаб на 16:00

Вы читали новость: «Где сейчас продолжаются бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три боя продолжаются на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".