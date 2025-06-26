Где сейчас продолжаются бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Три боя продолжаются на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз атаковали позиции украинских защитников возле сел Глубокое, Зыбино, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

Четыре раза россияне атаковали позиции украинских войск на Купянском направлении возле сел Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленой Рощи, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз возле населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб и в направлении Ольговки Харьковской области. Силы обороны остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед, два боя еще продолжаются.