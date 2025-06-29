Де росіяни атакували позиції українських захисників на Харківщині – ГШ ЗСУ
Росіяни завдали авіаударів, у тому числі за населеними пунктами Ольховатка та Подлиман Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 12 разів штурмували позиції українських захисників біля Вовчанська, Глибокого, Строївки та у бік Кутьківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак росіян. Українські захисники давали відсіч ворогам біля Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в оборону українських захисників біля сіл Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 10:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаударів, у тому числі за населеними пунктами Ольховатка та Подлиман Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".