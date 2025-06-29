Live
  • Нд 29.06.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Де росіяни атакували позиції українських захисників на Харківщині – ГШ ЗСУ

Фронт 10:52   29.06.2025
Оксана Якушко
Де росіяни атакували позиції українських захисників на Харківщині – ГШ ЗСУ

Росіяни завдали авіаударів, у тому числі за населеними пунктами Ольховатка та Подлиман Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 12 разів штурмували позиції українських захисників біля Вовчанська, Глибокого, Строївки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак росіян. Українські захисники давали відсіч ворогам біля Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в оборону українських захисників біля сіл Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб.

Читайте також: Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Де росіяни атакували позиції українських захисників на Харківщині – ГШ ЗСУ
Де росіяни атакували позиції українських захисників на Харківщині – ГШ ЗСУ
29.06.2025, 10:52
На вимогу часу. У Харкові виготовляють комфортні підземні бункери
На вимогу часу. У Харкові виготовляють комфортні підземні бункери
11.01.2023, 15:32
Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов
Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов
29.06.2025, 08:16
Загиблий і поранений – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині
Загиблий і поранений – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині
29.06.2025, 10:05
Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти
Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти
29.06.2025, 10:54
Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині
Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині
29.06.2025, 09:28

Новини за темою:

16:13
Чотири бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
08:09
Авіаудари та щонайменше 12 атак: ранкові дані Генштабу про Харківщину
17:17
Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ
17:37
Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
17:20
Штурми, удари КАБами та ракетами: Генштаб – як проходить доба на Харківщині

Ви читали новину: «Де росіяни атакували позиції українських захисників на Харківщині – ГШ ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 10:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаударів, у тому числі за населеними пунктами Ольховатка та Подлиман Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".