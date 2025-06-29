Где россияне атаковали позиции украинских защитников на Харьковщине — ГШ ВСУ

Россияне нанесли авиаудары, в том числе по населенным пунктам Ольховатка и Подлиман Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 12 раз штурмовали позиции украинских защитников возле Волчанска, Глубокого, Строевки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак россиян. Украинские защитники давали отпор врагам возле Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону возле сел Надежда, Новоегоровка, Редкодуб.