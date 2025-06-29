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Где россияне атаковали позиции украинских защитников на Харьковщине — ГШ ВСУ

Фронт 10:52   29.06.2025
Оксана Якушко
Где россияне атаковали позиции украинских защитников на Харьковщине — ГШ ВСУ

Россияне нанесли авиаудары, в том числе по населенным пунктам Ольховатка и Подлиман Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 12 раз штурмовали позиции украинских защитников возле Волчанска, Глубокого, Строевки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак россиян. Украинские защитники давали отпор врагам возле Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону возле сел Надежда, Новоегоровка, Редкодуб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары, в том числе по населенным пунктам Ольховатка и Подлиман Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".