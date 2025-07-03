Де росіяни атакували на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Один бій триває на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні росіяни сім разів штурмували позиції українського війська біля Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно–Слобожанському напрямку. Авіаударів зазнали села Охрімівка та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку українськи захисники відбили три ворожі атаки біля Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки, ще один бій триває.

Росіяни 11 разів атакували позиції українського війська на Лиманському напрямку – біля Нового Миру, Греківки, Рідкодуба.