Де росіяни атакували на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Один бій триває на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Сьогодні росіяни сім разів штурмували позиції українського війська біля Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно–Слобожанському напрямку. Авіаударів зазнали села Охрімівка та Вільхуватка.
На Куп’янському напрямку українськи захисники відбили три ворожі атаки біля Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки, ще один бій триває.
Росіяни 11 разів атакували позиції українського війська на Лиманському напрямку – біля Нового Миру, Греківки, Рідкодуба.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один бій триває на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".