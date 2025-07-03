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Де росіяни атакували на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:14   03.07.2025
Оксана Якушко
Де росіяни атакували на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Один бій триває на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні росіяни сім разів штурмували позиції українського війська біля Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно–Слобожанському напрямку. Авіаударів зазнали села Охрімівка та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку українськи захисники відбили три ворожі атаки біля Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки, ще один бій триває.

Росіяни 11 разів атакували позиції українського війська на Лиманському напрямку – біля Нового Миру, Греківки, Рідкодуба.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 17:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один бій триває на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".