Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Один бой продолжается на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.
Сегодня россияне семь раз штурмовали позиции украинского войска возле Волчанска и в направлении Амбарного на Южно-Слобожанском направлении. Авиаудары россияне нанесли по селам Охримовка и Ольховатка.
На Купянском направлении украинские защитники отбили три вражеских атаки у Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки, еще один бой продолжается.
Россияне 11 раз атаковали позиции украинского войска на Лиманском направлении — возле Нового Мира, Грековки, Редкодуба.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой продолжается на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.".