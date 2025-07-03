Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Один бой продолжается на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Сегодня россияне семь раз штурмовали позиции украинского войска возле Волчанска и в направлении Амбарного на Южно-Слобожанском направлении. Авиаудары россияне нанесли по селам Охримовка и Ольховатка.

На Купянском направлении украинские защитники отбили три вражеских атаки у Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки, еще один бой продолжается.

Россияне 11 раз атаковали позиции украинского войска на Лиманском направлении — возле Нового Мира, Грековки, Редкодуба.