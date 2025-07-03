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Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 17:14   03.07.2025
Оксана Якушко
Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Один бой продолжается на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Сегодня россияне семь раз штурмовали позиции украинского войска возле Волчанска и в направлении Амбарного на Южно-Слобожанском направлении. Авиаудары россияне нанесли по селам Охримовка и Ольховатка.

На Купянском направлении украинские защитники отбили три вражеских атаки у Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки, еще один бой продолжается.

Россияне 11 раз атаковали позиции украинского войска на Лиманском направлении — возле Нового Мира, Грековки, Редкодуба.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 17:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой продолжается на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.".