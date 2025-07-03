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ОТУВ “Харків”: 212 укриттів ворога розбили росіяни на півночі області

Україна 11:17   03.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 212 укриттів ворога розбили росіяни на півночі області Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та втрати росіян на півночі Харківщини розповіли українські захисники.

На нашому напрямку ворог двадцять сім разів атакував позиції українських захисників. З них ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Вовчанська, Мілового,  Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки. Минулої доби російські окупанти нанесли 8 авіаційних ударів із застосуванням 4 КАБів і 39 НАРів, також здійснили 552 обстріли позицій наших військ, з них 107 ударів дронами-камікадзе”, – уточнили в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога у живій силі: 106 військових, 42 з них – убиті.

Втрати в техніці: 103 одиниці озброєння – танк, артсистема, 86 БпЛА.

Крім того, СОУ розбили 212 укриттів та два стартові майданчики для запуску безпілотників.

Читайте також: Генштаб: 25 разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 11:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати росіян на півночі Харківщини розповіли українські захисники.".