ОТУВ “Харків”: 212 укриттів ворога розбили росіяни на півночі області
Про бої та втрати росіян на півночі Харківщини розповіли українські захисники.
“На нашому напрямку ворог двадцять сім разів атакував позиції українських захисників. З них ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки. Минулої доби російські окупанти нанесли 8 авіаційних ударів із застосуванням 4 КАБів і 39 НАРів, також здійснили 552 обстріли позицій наших військ, з них 107 ударів дронами-камікадзе”, – уточнили в ОТУВ “Харків”.
Втрати ворога у живій силі: 106 військових, 42 з них – убиті.
Втрати в техніці: 103 одиниці озброєння – танк, артсистема, 86 БпЛА.
Крім того, СОУ розбили 212 укриттів та два стартові майданчики для запуску безпілотників.
Читайте також: Генштаб: 25 разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, обстріли, ОТГВ "Харьков";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ОТУВ “Харків”: 212 укриттів ворога розбили росіяни на півночі області»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 11:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати росіян на півночі Харківщини розповіли українські захисники.".