ОТУВ “Харків”: 212 укриттів ворога розбили росіяни на півночі області

Про бої та втрати росіян на півночі Харківщини розповіли українські захисники.

“На нашому напрямку ворог двадцять сім разів атакував позиції українських захисників. З них ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки. Минулої доби російські окупанти нанесли 8 авіаційних ударів із застосуванням 4 КАБів і 39 НАРів, також здійснили 552 обстріли позицій наших військ, з них 107 ударів дронами-камікадзе”, – уточнили в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога у живій силі: 106 військових, 42 з них – убиті.

Втрати в техніці: 103 одиниці озброєння – танк, артсистема, 86 БпЛА.

Крім того, СОУ розбили 212 укриттів та два стартові майданчики для запуску безпілотників.