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ОТГВ «Харьков»: 212 укрытий врага разбили россияне на севере области

Украина 11:17   03.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 212 укрытий врага разбили россияне на севере области Фото: Генштаб ВСУ

О боях и потерях россиян на севере Харьковщины рассказали украинские защитники.

«На нашем направлении враг двадцать семь раз атаковал позиции украинских защитников. Из них враг 25 раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Волчанска, Милового, Амбарного, Митрофановки и Малой Шапковки. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 8 авиационных ударов с применением 4 КАБов и 39 НАРов, также совершили 552 обстрела позиций наших войск, из них 107 ударов дронами-камикадзе», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

Потери врага в живой силе: 106 военных, 42 убиты.

Потери в технике: 103 единицы вооружения – танк, артсистема, 86 БпЛА.

Кроме того, СОУ разбили 212 укрытий и две стартовые площадки для запуска беспилотников.

Читайте также: Генштаб: 25 раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 11:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях россиян на севере Харьковщины рассказали украинские защитники.".