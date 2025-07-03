ОТГВ «Харьков»: 212 укрытий врага разбили россияне на севере области
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и потерях россиян на севере Харьковщины рассказали украинские защитники.
«На нашем направлении враг двадцать семь раз атаковал позиции украинских защитников. Из них враг 25 раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Волчанска, Милового, Амбарного, Митрофановки и Малой Шапковки. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 8 авиационных ударов с применением 4 КАБов и 39 НАРов, также совершили 552 обстрела позиций наших войск, из них 107 ударов дронами-камикадзе», – уточнили в ОТГВ «Харьков».
Потери врага в живой силе: 106 военных, 42 убиты.
Потери в технике: 103 единицы вооружения – танк, артсистема, 86 БпЛА.
Кроме того, СОУ разбили 212 укрытий и две стартовые площадки для запуска беспилотников.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, обстрелы, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 11:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях россиян на севере Харьковщины рассказали украинские защитники.".