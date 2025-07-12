Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу

За даними Генштабу, станом на 16.00 у Харківській області було 13 боїв.

Так на півночі області йшло сім боїв у районі Вовчанська та Зеленого.

Тоді як на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворога.

“Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 120 бойових зіткнень”, – написали в Генштабі.