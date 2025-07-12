Live
  • Сб 12.07.2025
  • Харків  +33°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу

Україна 18:25   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, станом на 16.00 у Харківській області було 13 боїв.

Так на півночі області йшло сім боїв у районі Вовчанська та Зеленого.

Тоді як на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворога.

“Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 120 бойових зіткнень”, – написали в Генштабі.

Читайте також: Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу
Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу
12.07.2025, 18:25
Судитимуть 71-річного за пограбування та вбивство жінки в пункті обміну валют
Судитимуть 71-річного за пограбування та вбивство жінки в пункті обміну валют
12.07.2025, 17:55
З вогню врятували 82-річного чоловіка: у Харкові горіла багатоповерхівка
З вогню врятували 82-річного чоловіка: у Харкові горіла багатоповерхівка
12.07.2025, 15:49
Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі
Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі
12.07.2025, 15:51
Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська
Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська
12.07.2025, 12:00
П’яний водій намагався втекти від копів, але його зупинив камінь
П’яний водій намагався втекти від копів, але його зупинив камінь
12.07.2025, 16:40

Новини за темою:

12:31
За добу на півночі області РФ втратила 86 військових і 133 одиниці техніки
08:25
Генштаб: 16 атак росіян відбили СОУ на Харківщині – де наступав ворог
08:10
Генштаб: 13 штурмів РФ відбили українські захисники за добу на Харківщині
09:57
Росіяни захопили нові території на Харківщині – інформація Deep State
08:25
Чотири населені пункти потрапили під авіаудари РФ, ЗСУ відбили 19 штурмів

Ви читали новину: «Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 18:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу, станом на 16.00 у Харківській області було 13 боїв.".