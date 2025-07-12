Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
За даними Генштабу, станом на 16.00 у Харківській області було 13 боїв.
Так на півночі області йшло сім боїв у районі Вовчанська та Зеленого.
Тоді як на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворога.
“Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 120 бойових зіткнень”, – написали в Генштабі.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 18:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу, станом на 16.00 у Харківській області було 13 боїв.".