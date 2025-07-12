Семь раз наступал враг на севере Харьковщины – вечерняя сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 в Харьковской области было 13 боев.
Так на севере области шло семь боев в районе Волчанска и Зеленого.
Тогда как на Купянском направлении Силы обороны отбили шесть атак врага.
«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 120 боевых столкновений», – написали в Генштабе.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 18:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 в Харьковской области было 13 боев.".