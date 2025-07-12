Семь раз наступал враг на севере Харьковщины – вечерняя сводка Генштаба

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 в Харьковской области было 13 боев.

Так на севере области шло семь боев в районе Волчанска и Зеленого.

Тогда как на Купянском направлении Силы обороны отбили шесть атак врага.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 120 боевых столкновений», – написали в Генштабе.

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