Де росіяни атакували на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Три атаки росіян відбили українські захисники на Південно-Слобожанському напрямку біля Вовчанська та Зеленого, повідомив Генштаб ЗСУ.
Чотири рази з початку доби росіяни атакували на Куп’янському напрямку біля Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Наразі триває бій.
На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак, зокрема біля населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка Харківської області. Ще три бої тривають наразі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 16:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки росіян відбили українські захисники на Південно-Слобожанському напрямку біля Вовчанська та Зеленого, повідомив Генштаб ЗСУ.".