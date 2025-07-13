Де росіяни атакували на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Три атаки росіян відбили українські захисники на Південно-Слобожанському напрямку біля Вовчанська та Зеленого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Чотири рази з початку доби росіяни атакували на Куп’янському напрямку біля Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Наразі триває бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак, зокрема біля населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка Харківської області. Ще три бої тривають наразі.