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Де росіяни атакували на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 16:22   13.07.2025
Оксана Якушко
Де росіяни атакували на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Три атаки росіян відбили українські захисники на Південно-Слобожанському напрямку біля Вовчанська та Зеленого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Чотири рази з початку доби росіяни атакували на Куп’янському напрямку біля Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Наразі триває бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак, зокрема біля населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка Харківської області. Ще три бої тривають наразі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 16:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки росіян відбили українські захисники на Південно-Слобожанському напрямку біля Вовчанська та Зеленого, повідомив Генштаб ЗСУ.".