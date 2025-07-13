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Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 16:22   13.07.2025
Оксана Якушко
Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: ГШ

Три атаки россиян отразили украинские защитники на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска и Зеленого, сообщил Генштаб ВСУ.

Четыре раза с начала суток россияне атаковали на Купянском направлении возле Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки. В настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили 11 атак, в том числе возле населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка Харьковской области. Еще три боя продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 16:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки россиян отразили украинские защитники на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска и Зеленого, сообщил Генштаб ВСУ.".