Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: ГШ
Три атаки россиян отразили украинские защитники на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска и Зеленого, сообщил Генштаб ВСУ.
Четыре раза с начала суток россияне атаковали на Купянском направлении возле Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки. В настоящее время идет бой.
На Лиманском направлении украинские подразделения отразили 11 атак, в том числе возле населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка Харьковской области. Еще три боя продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 16:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки россиян отразили украинские защитники на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска и Зеленого, сообщил Генштаб ВСУ.".