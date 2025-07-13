Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Три атаки россиян отразили украинские защитники на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска и Зеленого, сообщил Генштаб ВСУ.

Четыре раза с начала суток россияне атаковали на Купянском направлении возле Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки. В настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили 11 атак, в том числе возле населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка Харьковской области. Еще три боя продолжаются.