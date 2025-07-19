В РФ заявляють про успіхи поблизу Вовчанська – ISW не підтверджує

Армія РФ продовжує наступальні операції на Харківщині, однак успіхів окупанти не мають, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони поінформували про ситуацію на різних лініях фронту.

Зокрема, кажуть в ISW, російський військовий блогер заявив, що росіяни просунулися на захід від Вовчанська (північний схід від Харкова), але цю інформацію аналітики не підтвердили.

В ISW додають: ще один російський інтернет-блогер стверджує, що війська РФ продовжують атакувати у напрямку Великого Бурлука і Мілового, а українські воїни контратакували в районі Мілового.

Зазначимо, команда аналітиків «DeepState» вночі 19 липня оновила карту бойових дій. На ній видно, що ворог просунувся поблизу села в Куп’янському районі. Йдеться про населений пункт Хатнє.