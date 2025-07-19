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В РФ заявляють про успіхи поблизу Вовчанська – ISW не підтверджує

Фронт 10:07   19.07.2025
Вікторія Яковенко
В РФ заявляють про успіхи поблизу Вовчанська – ISW не підтверджує Фото: ОТУВ “Харків”

Армія РФ продовжує наступальні операції на Харківщині, однак успіхів окупанти не мають, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони поінформували про ситуацію на різних лініях фронту.

Зокрема, кажуть в ISW, російський військовий блогер заявив, що росіяни просунулися на захід від Вовчанська (північний схід від Харкова), але цю інформацію аналітики не підтвердили.

В ISW додають: ще один російський інтернет-блогер стверджує, що війська РФ продовжують атакувати у напрямку Великого Бурлука і Мілового, а українські воїни контратакували в районі Мілового.

Зазначимо, команда аналітиків «DeepState» вночі 19 липня оновила карту бойових дій. На ній видно, що ворог просунувся поблизу села в Куп’янському районі. Йдеться про населений пункт Хатнє.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «В РФ заявляють про успіхи поблизу Вовчанська – ISW не підтверджує»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 10:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує наступальні операції на Харківщині, однак успіхів окупанти не мають, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). ".