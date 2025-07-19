В РФ заявляють про успіхи поблизу Вовчанська – ISW не підтверджує
Армія РФ продовжує наступальні операції на Харківщині, однак успіхів окупанти не мають, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони поінформували про ситуацію на різних лініях фронту.
Зокрема, кажуть в ISW, російський військовий блогер заявив, що росіяни просунулися на захід від Вовчанська (північний схід від Харкова), але цю інформацію аналітики не підтвердили.
В ISW додають: ще один російський інтернет-блогер стверджує, що війська РФ продовжують атакувати у напрямку Великого Бурлука і Мілового, а українські воїни контратакували в районі Мілового.
Зазначимо, команда аналітиків «DeepState» вночі 19 липня оновила карту бойових дій. На ній видно, що ворог просунувся поблизу села в Куп’янському районі. Йдеться про населений пункт Хатнє.
Читайте також: 10 атак окупантів було на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, аналитики, війна, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В РФ заявляють про успіхи поблизу Вовчанська – ISW не підтверджує»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 10:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує наступальні операції на Харківщині, однак успіхів окупанти не мають, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). ".