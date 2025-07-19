В РФ заявляют об успехах вблизи Волчанска – ISW не подтверждает

Армия РФ продолжает наступательные операции на Харьковщине, однако успехов оккупанты не имеют, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Они проинформировали о ситуации на разных линиях фронта.

В частности, говорят в ISW, российский военный блогер заявил, что россияне продвинулись к западу от Волчанска (северо-востоку от Харькова), но эту информацию аналитики не подтвердили.

В ISW добавляют: еще один российский интернет-блогер утверждает, что войска РФ продолжают атаковать в направлении Великого Бурлука и Мелового, а украинские воины контратаковали в районе Мелового.

Отметим, что команда аналитиков «DeepState» ночью 19 июля обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе. Речь идет о населенном пункте Хатнее.