В РФ заявляют об успехах вблизи Волчанска – ISW не подтверждает
Армия РФ продолжает наступательные операции на Харьковщине, однако успехов оккупанты не имеют, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Они проинформировали о ситуации на разных линиях фронта.
В частности, говорят в ISW, российский военный блогер заявил, что россияне продвинулись к западу от Волчанска (северо-востоку от Харькова), но эту информацию аналитики не подтвердили.
В ISW добавляют: еще один российский интернет-блогер утверждает, что войска РФ продолжают атаковать в направлении Великого Бурлука и Мелового, а украинские воины контратаковали в районе Мелового.
Отметим, что команда аналитиков «DeepState» ночью 19 июля обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе. Речь идет о населенном пункте Хатнее.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, война, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 10:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает наступательные операции на Харьковщине, однако успехов оккупанты не имеют, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). ".