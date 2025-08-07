Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч

Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:41

П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині було 13 боїв.

На півночі області ворог намагався прорватися чотири рази у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було дев’ять боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки”, – пишуть у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомби на Шев’яківку, Семенівку, Хатнє, Охрімівку та Куп’янськ.

08:17

ДСНС: вночі росіяни вдарили по базі відпочинку на Чугуївщині, почалася пожежа

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні вирували 13 пожеж.

Одне загоряння виникло через удари ЗС РФ. Так уночі росіяни випустили БпЛА по базі відпочинку на околиці села Хотімля в Чугуївському районі.

“Внаслідок влучання зайнялась пожежа у двоповерховій будівлі, де горіли конструктивні елементи та меблі в одній з кімнат на площі 30 м. кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого терору залучались девʼять рятувальників та три одиниці техніки ДСНС, у т.ч. медичний розрахунок, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча”, – уточнили рятувальники.

Крім того, пожежники загасили дев’ять загорянь у природних екосистемах на загальній площі 2530 м. кв. Під час ліквідації однієї із пожеж у селищі Коломак Богодухівського району вдалося врятувати чоловіка 1952 року народження.

07:05

Загроза балістики, атаки БпЛА – тривоги на Харківщині вночі лунали двічі

О 23:59 Харківщина “почервоніла” – за даними Повітряних сил ЗСУ, в область залетіли “Шахеди”.

О 01:57 БпЛА залишили область – дали відбій тривоги. Після цього цілу ніч було “тихо”. Лише під ранок тривогу відновили – о 06:15 виникла загроза ударів балістикою.

На цей раз тривога тривала недовго – о 06:37 пролунав відбій.