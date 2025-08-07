Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч

Україна 08:41   07.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:41

П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині було 13 боїв.

На півночі області ворог намагався прорватися чотири рази у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було дев’ять боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки”, – пишуть у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомби на Шев’яківку, Семенівку, Хатнє, Охрімівку та Куп’янськ.

08:17

ДСНС: вночі росіяни вдарили по базі відпочинку на Чугуївщині, почалася пожежа

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні вирували 13 пожеж.

Одне загоряння виникло через удари ЗС РФ. Так уночі росіяни випустили БпЛА по базі відпочинку на околиці села Хотімля в Чугуївському районі.

“Внаслідок влучання зайнялась пожежа у двоповерховій будівлі, де горіли конструктивні елементи та меблі в одній з кімнат на площі 30 м. кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого терору залучались девʼять рятувальників та три одиниці техніки ДСНС, у т.ч. медичний розрахунок, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча”, – уточнили рятувальники.

Крім того, пожежники загасили дев’ять загорянь у природних екосистемах на загальній площі 2530 м. кв. Під час ліквідації однієї із пожеж у селищі Коломак Богодухівського району вдалося врятувати чоловіка 1952 року народження.

07:05

Загроза балістики, атаки БпЛА – тривоги на Харківщині вночі лунали двічі

О 23:59 Харківщина “почервоніла” – за даними Повітряних сил ЗСУ, в область залетіли “Шахеди”.

О 01:57 БпЛА залишили область – дали відбій тривоги. Після цього цілу ніч було “тихо”. Лише під ранок тривогу відновили – о 06:15 виникла загроза ударів балістикою.

На цей раз тривога тривала недовго – о 06:37 пролунав відбій.

Читайте також: Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу
П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу
07.08.2025, 08:35
ДСНС: вночі росіяни вдарили по базі відпочинку на Чугуївщині, почалася пожежа
ДСНС: вночі росіяни вдарили по базі відпочинку на Чугуївщині, почалася пожежа
07.08.2025, 08:07
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
07.08.2025, 07:37
Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч
07.08.2025, 08:41
Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії
07.08.2025, 06:00
Збудники холери в річці в місті на Харківщині: що показало дослідження
Збудники холери в річці в місті на Харківщині: що показало дослідження
06.08.2025, 21:22

Новини за темою:

21:48
Новини Харкова — головне 6 серпня: DeepState заявляє про просування РФ
22:06
Новини Харкова — головне 5 серпня: удар по Лозовій, атака БпЛА “Молния”
21:37
Новини Харкова — головне 4 серпня: що з “Гоптівкою”, візит Зеленського
21:31
Новини Харкова — головне за 3 серпня: напад на ветерана ЗСУ
22:07
Новини Харкова — головне за 1 серпня: катакомби виявили в центрі, “приліт”

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 08:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".