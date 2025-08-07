Новости Харькова — главное 7 августа: как прошла ночь
Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:41
Пять населенных пунктов попали под авиаудары РФ – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковщине было 13 боев.
На севере области враг пытался прорваться четыре раза в районе Волчанска.
На Купянском направлении – было девять боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки», – пишут в ГШ.
Также оккупанты сбросили авиабомбы на Шевяковку, Семеновку, Хатнее, Охримовку и Купянск.
08:17
ГСЧС: ночью россияне ударила по базе отдыха на Чугуевщине, начался пожар
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе бушевали 13 пожаров.
Одно возгорание возникло из-за ударов ВС РФ. Так ночью россияне выпустили БпЛА по базе отдыха на окраине села Хотомля в Чугуевском районе.
«В результате попадания начался пожар в двухэтажном здании, где горели конструктивные элементы и мебель в одной из комнат на площади 30 м. кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К ликвидации последствий вражеского террора привлекались девять спасателей и три единицы техники ГСЧС, в т.ч. медицинский расчет, а также пожарные местной пожарной охраны из поселка Вильча», – уточнили спасатели.
Кроме того, пожарные потушили девять возгораний в природных экосистемах на общей площади 2530 м. кв. Во время ликвидации одного из пожаров в поселке Коломак Богодуховского района удалось спасти мужчину 1952 года рождения.
07:05
Угроза баллистики, атаки БпЛА – тревоги на Харьковщине ночью звучали дважды
В 23:59 Харьковщина «покраснела» – по данным Воздушных сил ВСУ, в область залетели «Шахеды».
В 01:57 БпЛА покинули область – дали отбой тревоги. После этого целую ночь было «тихо». Только под утро тревогу возобновили – в 06:15 возникла угроза ударов баллистикой.
На этот раз тревога длилась недолго – в 06:37 прозвучал отбой.
Новости по теме:
