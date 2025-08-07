Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Новости Харькова — главное 7 августа: как прошла ночь

Украина 08:41   07.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 7 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:41

Пять населенных пунктов попали под авиаудары РФ – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковщине было 13 боев.

На севере области враг пытался прорваться четыре раза в районе Волчанска.

На Купянском направлении – было девять боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки», – пишут в ГШ.

Также оккупанты сбросили авиабомбы на Шевяковку, Семеновку, Хатнее, Охримовку и Купянск.

08:17

ГСЧС: ночью россияне ударила по базе отдыха на Чугуевщине, начался пожар

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе бушевали 13 пожаров.

Одно возгорание возникло из-за ударов ВС РФ. Так ночью россияне выпустили БпЛА по базе отдыха на окраине села Хотомля в Чугуевском районе.

«В результате попадания начался пожар в двухэтажном здании, где горели конструктивные элементы и мебель в одной из комнат на площади 30 м. кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К ликвидации последствий вражеского террора привлекались девять спасателей и три единицы техники ГСЧС, в т.ч. медицинский расчет, а также пожарные местной пожарной охраны из поселка Вильча», – уточнили спасатели.

Кроме того, пожарные потушили девять возгораний в природных экосистемах на общей площади 2530 м. кв. Во время ликвидации одного из пожаров в поселке Коломак Богодуховского района удалось спасти мужчину 1952 года рождения.

07:05

Угроза баллистики, атаки БпЛА – тревоги на Харьковщине ночью звучали дважды

В 23:59 Харьковщина «покраснела» – по данным Воздушных сил ВСУ, в область залетели «Шахеды».

В 01:57 БпЛА покинули область – дали отбой тревоги. После этого целую ночь было «тихо». Только под утро тревогу возобновили – в 06:15 возникла угроза ударов баллистикой.

На этот раз тревога длилась недолго – в 06:37 прозвучал отбой.

Читайте также: Сегодня 7 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 7 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 7 августа: как прошла ночь
07.08.2025, 08:41
Сегодня 7 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 августа: какой праздник и день в истории
07.08.2025, 06:00
РФ продвинулась в Волчанске и приблизилась к Купянску – ISW о перспективах
РФ продвинулась в Волчанске и приблизилась к Купянску – ISW о перспективах
07.08.2025, 07:37
Дождь, гроза, местами град и шквалы: погода в Харькове и области на 7 августа
Дождь, гроза, местами град и шквалы: погода в Харькове и области на 7 августа
06.08.2025, 19:06
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
06.08.2025, 13:11
Пять населенных пунктов попали под авиаудары РФ – данные Генштаба
Пять населенных пунктов попали под авиаудары РФ – данные Генштаба
07.08.2025, 08:35

Новости по теме:

21:48
Новости Харькова — главное 6 августа: DeepState заявляет о продвижении РФ
22:06
Новости Харькова — главное 5 августа: удар по Лозовой, атака «Молнии»
21:37
Новости Харькова — главное 4 августа: что с «Гоптовкой», визит Зеленского
21:31
Новости Харькова — главное за 3 августа: нападение на ветерана ВСУ
22:07
Новости Харькова — главное за 1 августа: нашли катакомбы в центре, «прилет»

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 7 августа: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 08:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".