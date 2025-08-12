Новини Харкова — головне 12 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Тривога цієї ночі звучала один раз – яка була загроза для Харківщини

Тривога цієї ночі звучала лише один раз – її оголосили о 02:55. Прямої загрози для Харкова та області не було. Як повідомили захисники неба, у сусідній області, на Сумщині, зафіксували ворожий БпЛА.

Тривожно було недовго – о 03:36 оголосили відбій.