Новости Харькова — главное 12 августа: как прошла ночь
Фото: МГ «Объектив»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
Тревога этой ночью звучала один раз – какая была угроза для Харьковщины
Тревога этой ночью звучала всего один раз — ее объявили в 02:55. Прямой угрозы для Харькова и области не было. Как сообщили защитники неба, в соседней области, на Сумщине, зафиксировали вражеский БпЛА.
Тревожно было недолго – в 03:36 объявили отбой.
