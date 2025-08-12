Live
Новости Харькова — главное 12 августа: как прошла ночь

Украина 07:08   12.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 12 августа: как прошла ночь Фото: МГ «Объектив»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:07

Тревога этой ночью звучала один раз – какая была угроза для Харьковщины

Тревога этой ночью звучала всего один раз — ее объявили в 02:55. Прямой угрозы для Харькова и области не было. Как сообщили защитники неба, в соседней области, на Сумщине, зафиксировали вражеский БпЛА.

Тревожно было недолго – в 03:36 объявили отбой.

Читайте также: Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
