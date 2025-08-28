Новини Харкова — головне 28 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:06
Тривога безперервно звучала всю ніч – була масована атака України
О 00:03 на Харківщині пролунала тривога. За даними українських захисників, виникла загроза ударів БпЛА по регіону. О 00:51 безпілотники почали рухатись у бік Полтавської області.
Дрони продовжували кружляти над сусідніми областями, тим часом над Україною зʼявилися швидкісні цілі. Вони почали атакувати міста у різних частинах країни. Під ранок ракетну небезпеку Повітряні сили ЗСУ оголосили вже по всій Україні – злетів МіГ-31К.
Після чого на міста полетіли крилаті ракети та БпЛА. Атака тривала аж до ранку. Внаслідок комбінованого обстрілу серйозно постраждала столиця – там ворог влучив по багатоповерхівках. Відомо про трьох загиблих, серед них 14-річна дівчинка, – і близько двох десятків поранених.
“За оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості”, – написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.
На Харківщині станом на 07:10 тривоги немає, відбій дали о 06:20.
Новини за темою:
