Новини Харкова — головне 28 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:06

Тривога безперервно звучала всю ніч – була масована атака України

О 00:03 на Харківщині пролунала тривога. За даними українських захисників, виникла загроза ударів БпЛА по регіону. О 00:51 безпілотники почали рухатись у бік Полтавської області.

Дрони продовжували кружляти над сусідніми областями, тим часом над Україною зʼявилися швидкісні цілі. Вони почали атакувати міста у різних частинах країни. Під ранок ракетну небезпеку Повітряні сили ЗСУ оголосили вже по всій Україні – злетів МіГ-31К.

Після чого на міста полетіли крилаті ракети та БпЛА. Атака тривала аж до ранку. Внаслідок комбінованого обстрілу серйозно постраждала столиця – там ворог влучив по багатоповерхівках. Відомо про трьох загиблих, серед них 14-річна дівчинка, – і близько двох десятків поранених.

“За оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості”, – написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

На Харківщині станом на 07:10 тривоги немає, відбій дали о 06:20.