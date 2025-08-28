Новости Харькова — главное 28 августа: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:06
Тревога беспрерывно звучала всю ночь – была массированная атака Украины
В 00:03 на Харьковщине прозвучала тревога. По данным украинских защитников, возникла угроза ударов БпЛА по региону. В 00:51 беспилотники начали двигаться в сторону Полтавской области.
Дроны продолжали кружить над соседними областями, тем временем над Украиной появились скоростные цели. Они начали атаковать города в разных частях страны. Под утро ракетную опасность Воздушные силы ВСУ объявили уже по всей Украине – взлетел МиГ-31К.
После чего на города полетели крылатые ракеты и БпЛА. Атака продолжалась до самого утра. В результате комбинированного обстрела серьезно пострадала столица — там враг попал по многоэтажкам. Известно о троих погибших, – среди них 14-летняя девочка, – и около двух десятков раненых.
«По оперативной информации, по меньшей мере трое киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы разной степени тяжести», – написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.
На Харьковщине же по состоянию на 07:10 тревоги нет, отбой дали в 06:20.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки, главные новости, новости, Харьков;
