Новини Харкова — головне 12 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:31

Що говорять в ISW про заяви РФ щодо їх “перемог” у Харківській області

Попри гучні заяви росіян про їхні нібито “перемоги” на двох напрямках Харківщини, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не зафіксували за останню добу змін на лінії фронту.

Так експерти не підтверджують заявлене РФ просування на заході від Синельникового та у Вовчанську.

“10 і 11 вересня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Синельникового та в західному Вовчанську. Російські джерела стверджують, що українські війська контратакували на лівому березі річки Вовча в межах Волчанська та поблизу Синельникового”, – зазначили в ISW.

Те саме стосується Борівського напрямку. Аналітики пишуть, що дані ворога про захоплення територій на заході від Зеленого Гаю та на півночі від Новоєгорівки – фейк.

“10 і 11 вересня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Борівської-Андріївки, Зеленого Гаю та Нової Кругляківки; і на південний схід від Борової поблизу Греківки та Ольгівки. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували на південний схід від Борової поблизу Маліївки”, – пишуть аналітики.

Незмінною залишилася ситуація і на Великобурлуцькому та Куп’янському напрямах.

“10 і 11 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Мирового; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська в напрямку Курилівки”, – додали в Інституті вивчення війни.

07:06

Літали безпілотники, повідомляли про загрозу балістики – чому лунали тривоги в Харкові та області

Перша нічна тривога пролунала о 03:32. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, зі сходу на регіон полетіли безпілотники.

Тим часом моніторингові ТГ-канали передавали, що БпЛА летять у бік Рогані, вектором на Васищеве.

О 04:00 тривогу скасували. Ще раз її оголосили о 06:23. Українські захисники повідомляють, що цього разу виникла загроза ударів балістикою.