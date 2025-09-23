Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що на Харківщині прогнозують негоду.
«Завтра вдень, 24 вересня, у Харкові та області очікуються пориви вітру 15‐20 метрів на секунду. Будьте уважні до змін погоди. Дотримуйтеся правил безпеки», – пише голова ХОВА.
У Регіональному центрі з гідрометеорології підтверджують, вдень 24 вересня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, на Харківщину йдуть перші заморозки. Про різку зміну погоди, що станеться найближчими днями, попередили в регіональному центрі із гідрометеорології. Синоптики відзначили, що зниження температури розпочнеться з четверга, 25 вересня. А мінусові температури (поки що на поверхні ґрунту та місцями) прогнозують уже вночі 26 та 27 вересня.
Читайте також: Останній день літа: прогноз погоди на 23 вересня в Харкові та області
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вітер, новини Харкова, погода, синоптики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що на Харківщині прогнозують негоду.".