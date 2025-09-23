Live
Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області

Суспільство 14:17   23.09.2025
Вікторія Яковенко
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що на Харківщині прогнозують негоду.

«Завтра вдень, 24 вересня, у Харкові та області очікуються пориви вітру 15‐20 метрів на секунду. Будьте уважні до змін погоди. Дотримуйтеся правил безпеки», – пише голова ХОВА.

У Регіональному центрі з гідрометеорології підтверджують, вдень 24 вересня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, на Харківщину йдуть перші заморозки. Про різку зміну погоди, що станеться найближчими днями, попередили в регіональному центрі із гідрометеорології. Синоптики відзначили, що зниження температури розпочнеться з четверга, 25 вересня. А мінусові температури (поки що на поверхні ґрунту та місцями) прогнозують уже вночі 26 та 27 вересня.

Читайте також: Останній день літа: прогноз погоди на 23 вересня в Харкові та області

 

Автор: Вікторія Яковенко
