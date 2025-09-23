Быть внимательными рекомендует Синегубов: что ожидают в Харькове и области
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что в Харьковской области прогнозируют непогоду.
«Завтра днем, 24 сентября, в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны к изменениям погоды. Соблюдайте правила безопасности», — пишет глава ХОВА.
В Региональном центре по гидрометеорологии подтверждают, что днем 24 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Напомним, в Харьковскую область идут первые заморозки. О резком изменении погоды, которое произойдет в ближайшие дни, предупредили в региональном центре гидрометеорологии. Синоптики отметили, что понижение температуры начнется с четверга, 25 сентября. А минусовые температуры (пока на поверхности почвы и местами) прогнозируют уже ночью 26 и 27 сентября.
