Бєлгород «відповість» за Харків, депутат організував схему – підсумки 9 жовтня

Бєлгороду варто приготуватися, депутат організував схему для ухилянтів у КП, командира, який наказав розстріляти цивільних у Куп’янську, встановили – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 9 жовтня.

Зеленський прокоментував удари по Бєлгороду

«Досить їм там у Бєлгороді у комфорті залишатися», – заявив президент України Володимир Зеленський. Він прокоментував «прильоти» та блекаути на російській території. А також нагадав, що Бєлгородський напрямок – один із найінтенсивніших, звідки б’ють по Україні. Саме з Бєлгорода та області по Харківщині летять ракети та КАБи.

Чинного депутата Харківської міської ради підозрюють в організації «ухилянтської» схеми. СБУ викрила оборудку в одному з комунальних підприємств міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Посадовці підприємства фіктивно влаштовували на роботу військовозобов’язаних чоловіків. Ті отримували бронь, а співробітники КП забирали собі зарплату, яку нараховували на ці «мертві душі». Раніше Харківський антикорупційний центр повідомляв, що суд відправив до СІЗО колишнього заступника директора з експлуатації КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олександра Шепітька.

СБУ встановила особу російського командира, який наказав розстріляти трьох жителів у Куп’янську 2 жовтня. Окупанти в цивільному пробралися на околиці міста, де майже впритул розстріляли двох чоловіків і жінку, які намагалися евакуюватися з міста. Злочинний наказ підлеглим віддав Андрій Сиротюк – командир 121 полку 68 мотострілецької дивізії 6 загальновійськової армії РФ.

