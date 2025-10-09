Live
Бєлгород «відповість» за Харків, депутат організував схему – підсумки 9 жовтня

Оригінально 22:53   09.10.2025
Оксана Якушко
Бєлгород «відповість» за Харків, депутат організував схему – підсумки 9 жовтня

Бєлгороду варто приготуватися, депутат організував схему для ухилянтів у КП, командира, який наказав розстріляти цивільних у Куп’янську, встановили – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 9 жовтня.

Зеленський прокоментував удари по Бєлгороду

«Досить їм там у Бєлгороді у комфорті залишатися», – заявив президент України Володимир Зеленський. Він прокоментував «прильоти» та блекаути на російській території. А також нагадав, що Бєлгородський напрямок – один із найінтенсивніших, звідки б’ють по Україні. Саме з Бєлгорода та області по Харківщині летять ракети та КАБи.

Схема із «бронню» для ухилянтів – підозрюють депутата міськради

Чинного депутата Харківської міської ради підозрюють в організації «ухилянтської» схеми. СБУ викрила оборудку в одному з комунальних підприємств міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Посадовці підприємства фіктивно влаштовували на роботу військовозобов’язаних чоловіків. Ті отримували бронь, а співробітники КП забирали собі зарплату, яку нараховували на ці «мертві душі». Раніше Харківський антикорупційний центр повідомляв, що суд відправив до СІЗО колишнього заступника директора з експлуатації КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олександра Шепітька.

СБУ з’ясувала, хто наказав розстріляти цивільних у Куп’янську

СБУ встановила особу російського командира, який наказав розстріляти трьох жителів у Куп’янську 2 жовтня. Окупанти в цивільному пробралися на околиці міста, де майже впритул розстріляли двох чоловіків і жінку, які намагалися евакуюватися з міста. Злочинний наказ підлеглим віддав Андрій Сиротюк –  командир 121 полку 68 мотострілецької дивізії 6 загальновійськової армії РФ.

МГ “Об’єктив” також повідомляла наступне: 

  1. Харків’янина, що став агентом РФ і корегувальником, посадили на 5 років
  2. Робота в Харкові в IT і не тільки: де чекають ветеранів і що пропонують 📹
  3. Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень світла: коментар Терехова
Автор: Оксана Якушко
  Кореспондент Оксана Якушко