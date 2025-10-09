Бєлгород «відповість» за Харків, депутат організував схему – підсумки 9 жовтня
Бєлгороду варто приготуватися, депутат організував схему для ухилянтів у КП, командира, який наказав розстріляти цивільних у Куп’янську, встановили – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 9 жовтня.
Зеленський прокоментував удари по Бєлгороду
«Досить їм там у Бєлгороді у комфорті залишатися», – заявив президент України Володимир Зеленський. Він прокоментував «прильоти» та блекаути на російській території. А також нагадав, що Бєлгородський напрямок – один із найінтенсивніших, звідки б’ють по Україні. Саме з Бєлгорода та області по Харківщині летять ракети та КАБи.
Схема із «бронню» для ухилянтів – підозрюють депутата міськради
Чинного депутата Харківської міської ради підозрюють в організації «ухилянтської» схеми. СБУ викрила оборудку в одному з комунальних підприємств міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Посадовці підприємства фіктивно влаштовували на роботу військовозобов’язаних чоловіків. Ті отримували бронь, а співробітники КП забирали собі зарплату, яку нараховували на ці «мертві душі». Раніше Харківський антикорупційний центр повідомляв, що суд відправив до СІЗО колишнього заступника директора з експлуатації КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олександра Шепітька.
СБУ з’ясувала, хто наказав розстріляти цивільних у Куп’янську
СБУ встановила особу російського командира, який наказав розстріляти трьох жителів у Куп’янську 2 жовтня. Окупанти в цивільному пробралися на околиці міста, де майже впритул розстріляли двох чоловіків і жінку, які намагалися евакуюватися з міста. Злочинний наказ підлеглим віддав Андрій Сиротюк – командир 121 полку 68 мотострілецької дивізії 6 загальновійськової армії РФ.
МГ “Об’єктив” також повідомляла наступне:
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Бєлгород «відповість» за Харків, депутат організував схему – підсумки 9 жовтня»; з категорії Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 22:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бєлгороду варто приготуватися, депутат організував схему для ухилянтів у КП – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 9 жовтня.".