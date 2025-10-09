Белгород «ответит» за Харьков, депутат организовал схему – итоги 9 октября

Белгороду стоит приготовиться, депутат организовал схему для уклонистов в КП, командира, приказавшего расстрелять гражданских в Купянске, установили – МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 октября.

«Довольно им там в Белгороде в комфорте оставаться», — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он прокомментировал прилеты и блекауты на российской территории. А также напомнил, что Белгородское направление – одно из самых интенсивных, откуда бьют по Украине. Именно из Белгорода и области по Харьковщине летят ракеты и КАБы.

Действующий депутат Харьковского городского совета подозревается в организации схемы для уклонистов. СБУ разоблачила сделку в одном из коммунальных предприятий города, принадлежащего к объектам критической инфраструктуры. Чиновники предприятия фиктивно устраивали на работу военнообязанных мужчин. Те получали бронь, а сотрудники КП забирали себе зарплату, которую начисляли на эти «мертвые души». Ранее Харьковский антикоррупционный центр сообщал, что суд отправил в СИЗО бывшего заместителя директора по эксплуатации КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Александра Шепитько.

СБУ установила личность российского командира, который приказал расстрелять троих жителей в Купянске 2 октября. Оккупанты в штатском пробрались на окраины города, где почти в упор расстреляли двоих мужчин и женщину, пытавшихся эвакуироваться. Преступный приказ подчиненным отдал Андрей Сиротюк – командир 121 полка 68 мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии РФ.

