Стартував опалювальний, DeepState пише про успіхи РФ – підсумки 28 жовтня

Про успіхи РФ у Харківській області другий день поспіль повідомляє DeepState. “Великою загрозою” назвав начальник ХОВА Олег Синєгубов нову тактику РФ проти Харкова – атаки FPV-дронів, які доставляють БпЛА “Молния”. Опалювальний сезон офіційно стартував в Україні. Регіональний центр із гідрометеорології опублікував довгостроковий прогноз на листопад. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 28 жовтня.

<br />

Згідно з сьогоднішнім оновленням мапи бойових дій, супротивник просунувся на захід під селом Степова Новоселівка Куп’янського району. Також там збільшилась площа “сірої зони”. Напередодні DeepState інформував, що росіяни змогли захопити нові території у прикордонні біля села Одрадне Куп’янського району. Це напрямок на Великий Бурлук. Американський Інститут вивчення війни у зведенні за 27 жовтня інформував, що військові РФ раніше мали просування у західній частині Вовчанська. Водночас аналітики ISW мають дані про просування Сил оборони на північ від Піщаного Куп’янського району. Також під українським контролем – території на сході від цього села. Щодо Борівського напрямку, то, попри заяви російських блогерів про окупацію території на сході від села Копанки, ISW заявляє: її контролюють українські оборонці. Генштаб ЗСУ інформував, що 27 жовтня супротивник атакував біля Вовчанська, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та Піщаного.

Нову тактику росіян проти Харкова, а саме доставку FPV-дронів безпілотниками “Молния”, прокоментував Олег Синєгубов. Начальник ХОВА в етері національного телемарафону відповів на питання, чи змінилися підходи в захисті міста від повітряних атак. Синєгубов зазначив: по дронах працює як протиповітряна оборона, яка знищує їх фізично, так і засоби РЕБ, що придушують їхні сигнали. Те, що таки долітає до Харкова, начальник ХОВА схарактеризував як поодинокі випадки, але визнав, що це все одно велика загроза. Синєгубов вчергове закликав містян реагувати на повітряні тривоги, які іноді дублюють для ще більшого привернення уваги.

За її даними, 55% об’єктів соцсфери держави вже з теплом, а у 13 регіонах почали нагріватися батареї в будинках. Яких саме – не уточнила. Офіційно дозволив розпочати опалювальний сезон на Харківщині начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він видав рекомендаційне розпорядження для керівників на місцях. Вони мають ухвалити рішення про пуск теплоносія виходячи з погодних умов: три доби поспіль температура не повинна перевищувати 8 градусів тепла. У Харкові, за останньою інформацією, вже обігрівають пологові будинки й підтримують комфортну температуру у підземних школах. Про строки увімкнення опалення у будинках у мерії не повідомляли.

За даними слідства, керував процесом з-за кордону уродженець Донеччини – підшукував клієнтів, займався комунікацією та розподілом грошей. За безпосередню реалізацію плану відповідав 38-річний військовий, якого й затримали під час отримання грошей від клієнта. Військовий мав забрати чоловіка з Харкова та доставити його до Ужгорода, уникаючи перевірок на блокпостах. Після прибуття – допомогти перетнути кордон. За свої дії фігурант мав отримати 2 тисячі доларів. Решту коштів – 13 тисяч – клієнт повинен був передати на Закарпатті ще одній довіреній особі організатора. Затриманому військовому вже оголосили підозру.

Якою буде погода в листопаді? Регіональний центр з гідрометеорології опублікував довгостроковий прогноз. Якщо стисло: усе має бути в межах кліматичної норми. Зокрема середня температура, яка в останній місяць осені становить 1,6 градуса тепла. Дощів, як очікують синоптики, за листопад на регіон проллється 42 міліметри, що також є нормою.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Де немає проблем із кадрами та зарплатами в Україні – експертка з працевлаштування

БпЛА атакували Чугуїв на Харківщині: мер повідомила, що було під ударом

Під Харковом застрелили собаку – поліція з’ясувала мотиви підозрюваного