Стартовал отопительный, DeepState сообщает об успехах РФ — итоги 28 октября

Об успехах РФ в Харьковской области второй день подряд сообщает DeepState. «Большой угрозой» назвал начальник ХОВА Олег Синегубов новую тактику РФ против Харькова — атаки FPV-дронов, которые доставляют БпЛА «Молния». Отопительный сезон официально стартовал в Украине. Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз на ноябрь. МГ «Объектив» напоминает главные новости 28 октября.

Согласно сегодняшнему обновлению карты боевых действий, противник продвинулся на запад под селом Степовая Новоселовка Купянского района. Также там увеличилась площадь «серой зоны». Накануне DeepState сообщал, что россияне смогли захватить новые территории в приграничье возле села Отрадное Купянского района. Это направление на Великий Бурлук. Американский Институт изучения войны в сводке за 27 октября сообщил, что военные РФ ранее имели продвижение в западной части Волчанска. В то же время аналитики ISW располагают данными о продвижении Сил обороны к северу от Песчаного Купянского района. Также под украинским контролем – территории к востоку от этого села. Что касается Боровского направления, то, несмотря на заявления российских блогеров об оккупации территории к востоку от села Копанки, ISW заявляет: ее контролируют украинские защитники.

Новую тактику россиян против Харькова, а именно доставку FPV-дронов беспилотниками «Молния», прокомментировал Олег Синегубов. Начальник ХОВА в эфире национального телемарафона ответил на вопрос, изменились ли подходы в защите города от воздушных атак. Синегубов отметил: по дронам работает как противовоздушная оборона, которая уничтожает их физически, так и средства РЭБ, подавляющие их сигналы. То, что все же долетает до Харькова, начальник ХОВА охарактеризовал как единичные случаи, но признал, что это все равно большая угроза. Синегубов в очередной раз призвал горожан реагировать на воздушные тревоги, которые иногда дублируют для еще большего привлечения внимания.

По ее данным, 55% объектов соцсферы государства уже с теплом, а в 13 регионах начали нагреваться батареи в домах. Каких именно — не уточнила. Официально разрешил начать отопительный сезон в Харьковской области начальник ХОВА Олег Синегубов. Он выдал рекомендательное распоряжение для руководителей на местах. Они должны принять решение о пуске теплоносителя исходя из погодных условий: трое суток подряд температура не должна превышать 8 градусов тепла. В Харькове, по последней информации, уже обогревают роддомы и поддерживают комфортную температуру в подземных школах. О сроках включения отопления в домах в мэрии не сообщали.

По данным следствия, руководил процессом из-за границы уроженец Донецкой области — подыскивал клиентов, занимался коммуникацией и распределением денег. За непосредственную реализацию плана отвечал 38-летний военный, которого и задержали при получении денег от клиента. Военный должен был забрать мужчину из Харькова и доставить его в Ужгород, избегая проверок на блокпостах. По прибытии — помочь пересечь границу. За свои действия фигурант должен был получить 2 тысячи долларов. Остальные средства — 13 тысяч — клиент должен был передать на Закарпатье еще одному доверенному лицу организатора. Задержанному военному уже объявили подозрение.

Какая будет погода в ноябре? Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз. Если вкратце: все должно быть в пределах климатической нормы. В частности, средняя температура, которая в последний месяц осени составляет 1,6 градуса тепла. Дождей, как ожидают синоптики, за ноябрь на регион прольется 42 миллиметра, что также является нормой.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

