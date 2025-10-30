Новини Харкова – головне 30 жовтня: масована атака, відключення світла

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:24

Про 20 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – дані на 08:00

Вранці 30 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагався прорватися ворог у Харківській області.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять атак росіян поблизу Вовчанська.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися 15 разів. Українські захисники відбивали атаки ворога біля Піщаного, Глушківки, Степової Новоселівки та Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе”, – написали в Генштабі.

08:13

Через масовану атаку РФ сьогодні на Харківщині почалися відключення світла

Сьогодні, 30 жовтня, під час масованої ракетно-дронової атаки головною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура України.

За даними НЕК “Укренерго”, після атаки у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла.

“Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!“, – йдеться у повідомленні.

Тим часом у АТ “Харківобленерго” підтвердили, що в Харківській області також почалися відключення електроенергії.

“Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі”, – пишуть енергетики.

Коли вдасться відновити зруйноване – наразі не прогнозують.

“Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків”, – пояснила Міністерка енергетики Світлана Грінчук.

07:22

Через масований обстріл України затримуються потяги

В АТ «Укрзалізниця» повідомили , що внаслідок масованої атаки деякі поїзди курсують із затримкою.

Зокрема, через удари РФ у Миколаївській області почалися відключення світла.

“Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками“, – уточнили залізничники.

Таким чином, із затримкою курсують такі потяги:

№127 Запоріжжя – Львів,

№128 Львів-Запоріжжя,

№51 Одеса-Запоріжжя,

№7 Харків-Одеса,

№53 Дніпро-Одеса.

«Всі відхилення від розкладу традиційно зібрані на порталі uz-vezemo. Продовжуємо рух», – додали в Укрзалізниці.