Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света

Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:24

О 20 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – данные на 08:00

Утром 30 октября Генштаб ВСУ проинформировал, где пытался прорваться враг в Харьковской области.

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять атак россиян вблизи Волчанска.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться 15 раз. Украинские защитники отбивали атаки врага около Песчаного, Глушковки, Степной Новоселовки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 4323 обстрела, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5671 дрон-камикадзе», – пишут в Генштабе.

08:13

Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света

Сегодня, 30 октября, во время массированной ракетно-дроновой атаки главной целью врага вновь стала энергетическая инфраструктура Украины.

По данным НЭК «Укрэнерго», после атаки в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.

«Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно!», – говорится в сообщении.

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» подтвердили, что в Харьковской области также начались отключения электроэнергии.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – пишут энергетики.

Когда удастся восстановить разрушенное – пока что не прогнозируют.

«Как только возможно, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку убытков», – объяснила Министр энергетики Светлана Гринчук.

07:22

Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что в результате массированной атаки некоторые поезда курсируют с задержкой.

В частности, из-за ударов РФ в Николаевской области начались отключения света.

«Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками», – уточнили железнодорожники.

Таким образом, с задержкой курсируют такие поезда:

  • №127 Запорожье – Львов, 

  • №128 Львов-Запорожье, 

  • №51 Одесса-Запорожье,

  • №7 Харков-Одесса, 

  • №53 Днепр-Одесса.

«Все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Продолжаем движение», – добавили в «Укрзалізниці».

Читайте также: Сегодня 30 октября 2025: какой день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
