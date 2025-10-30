Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:24
О 20 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – данные на 08:00
Утром 30 октября Генштаб ВСУ проинформировал, где пытался прорваться враг в Харьковской области.
Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять атак россиян вблизи Волчанска.
На Купянском – оккупанты пытались прорваться 15 раз. Украинские защитники отбивали атаки врага около Песчаного, Глушковки, Степной Новоселовки и Богуславки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 4323 обстрела, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5671 дрон-камикадзе», – пишут в Генштабе.
08:13
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
Сегодня, 30 октября, во время массированной ракетно-дроновой атаки главной целью врага вновь стала энергетическая инфраструктура Украины.
По данным НЭК «Укрэнерго», после атаки в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.
«Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно!», – говорится в сообщении.
Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» подтвердили, что в Харьковской области также начались отключения электроэнергии.
«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – пишут энергетики.
Когда удастся восстановить разрушенное – пока что не прогнозируют.
«Как только возможно, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку убытков», – объяснила Министр энергетики Светлана Гринчук.
07:22
Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что в результате массированной атаки некоторые поезда курсируют с задержкой.
В частности, из-за ударов РФ в Николаевской области начались отключения света.
«Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками», – уточнили железнодорожники.
Таким образом, с задержкой курсируют такие поезда:
№127 Запорожье – Львов,
№128 Львов-Запорожье,
№51 Одесса-Запорожье,
№7 Харков-Одесса,
№53 Днепр-Одесса.
«Все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Продолжаем движение», – добавили в «Укрзалізниці».
Читайте также: Сегодня 30 октября 2025: какой день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 08:24;